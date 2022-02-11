تراجع في سعر صرف الدولار في السوق الموازية.. هذا ما سجله صباحاً

سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الجمعة ما بين 21000 ليرة للمبيع و21050 ليرة للشراء لكل دولار واحد.

وكان سعر الصرف قد أقفل مساء أمس على سعر 21025 - 21075 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.