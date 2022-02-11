الخطوط التونسية... تسريح أكثر من ألف موظف

قال الرئيس التنفيذي للخطوط التونسية، يوم الخميس، إن الشركة تعتزم تسريح نحو ألف من موظفيها خلال عامين أو ثلاثة تبدأ في 2022 في إطار خطط لتخفيف الصعوبات المالية في شركة الطيران المملوكة للدولة.وتسجل الخطوط التونسية خسائر سنوياً منذ ثورة 2011، ما أدى إلى المطالبة بإعادة هيكلتها.وقال خالد الشلي، الرئيس التنفيذي للشركة خلال استقبال طائرة "إيه320 نيو": "ستعود الشركة إلى مكانها الطبيعي وتتغلب على الصعوبات من خلال تعزيز أسطولها وبرنامج إصلاح طموح".