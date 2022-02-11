إقتصاد

150 مليار يورو للاستثمار في أفريقيا... هذا ما اعلنه الاتحاد الاوروبي

Lebanon 24
11-02-2022 | 14:00
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قالت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس إن الاتحاد الأوروبي خصص أكثر من 150 مليار يورو (170 مليار دولار) للاستثمارات في أفريقيا في إطار صندوق عالمي تم تدشينه لتوفير بديل للأموال الصينية.

ويستحوذ الاستثمار على نصف خطة الاتحاد الأوروبي التي يُطلق عليها "البوابة العالمية" بقيمة 300 مليار يورو، والتي تم إطلاقها في ديسمبر بهدف تعزيز سلاسل التوريد الأوروبية ومحاربة تغير المناخ في قطاعات من بينها الصحة والطاقة والمواصلات.

يأتي هذا في وقت تسعى فيه كثير من الدول الأوروبية إلى الحد من الهجرة غير الشرعية من أفريقيا، التي من أسبابها الفقر والبطالة، وأيضاً في وقت يبدي فيه منتجو الوقود الأحفوري غضبهم إزاء الأهداف الصارمة لخفض الكربون، التي وضعتها البلدان الغنية للحدّ من ظاهرة الاحتباس الحراري.

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الخطة الإقليمية في مؤتمر صحفي في داكار مع رئيس السنغال، ماكي سال.

ولم يتضح بعد كيف سيتم توزيع أو إنفاق الأموال.
 
(بلومبيرغ الشرق) 
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