اليمن يحذّر: إستمرار تعطّل نظام الجمارك الإلكتروني يشل المرافئ اللبنانية

عَبَّرَ رئيس نقابة الوكلاء البحريين في لبنان مروان اليمن في بيان اليوم، عن قلقه الشديد من إستمرار العطل في نظام الجمارك اللبنانية الإلكتروني منذ أمس الخميس، والذي يتسبب بشل كافة عمليات التخليص الجمركية المطلوبة إلكترونيًا في المرافئ اللبنانية، ما يؤدي الى تكدس بضائع الإستيراد وعدم جهوزية بضائع التصدير أمام السفن القادمة.

وطالب اليمن بضرورة "إعتماد أجهزة سكانر حديثة كافية العدد لتؤمن فعالية التفتيش المطلوب ومكافحة التهريب لتيسير حركة شاحنات البضائع والمساهمة برفع الإنتاجية وتقليل الأكلاف المرفئية".

وإذ توقع اليمن "أن يتم الإعلان عن نتيجة مناقصة تشغيل محطة الحاويات في مرفأ بيروت في الأيام القادمة"، شدد على أن "إنتاجية العمل المرفئي تتصل أيضا بسرعة التخليص الجمركي والتفتيس على البضائع".