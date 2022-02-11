دولار السوق الموازية يرتفع... هذه تسعيرته عصر اليوم

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف، وبلغ عصر اليوم 21025 - 21075 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.



وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 21000 - 21050 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.