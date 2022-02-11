إقتصاد

الدولار مساء... كم بلغ سعره في السوق الموازية؟

Lebanon 24
11-02-2022 | 13:51
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الجمعة، ما بين 21000 و21050 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن تراوح صباحاً ما بين ما بين 20900 و21000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
 
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