إقتصاد

النفط يرتفع إلى أعلى مستوى منذ سبع سنوات

Lebanon 24
11-02-2022 | 23:25
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ارتفعت أسعار النفط ثلاثة في المئة، الجمعة، عند أعلى مستوياتها منذ سبع سنوات، بعد أن أدى تصاعد المخاوف من قيام روسيا، وهي أحد كبار منتجي الطاقة، بغزو أوكرانيا، إلى زيادة المخاوف من قلة إمدادات النفط الخام العالمية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت عند الإغلاق 3.03 دولارات أو 3.3 في المئة إلى 94.44 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.22 دولار أو 3.6 في المئة إلى 93.10 دولار للبرميل.

ولامس الخامان القياسيان أعلى مستوياتهما منذ أواخر 2014، متجاوزين المستويات القياسية التي سجلاها الاثنين.

كما سجلا مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي، وسط مخاوف متزايدة بشأن الإمدادات العالمية، مع تعافي الطلب من جائحة فيروس كورونا.
المصدر: سكاي نيوز
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