إقتصاد

"المركزي" الروسي يرفع سعر الفائدة إلى أعلى مستوى في 5 أعوام

Lebanon 24
12-02-2022 | 01:00
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قرر البنك المركزي الروسي، في أول اجتماع لمجلس إدارته في العام الجاري، رفع سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 1%، وألمح المركزي إلى احتمال رفع الفائدة مجددا في الاجتماعات القادمة.

ورفع المركزي الروسي في اجتماع اليوم سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 1% إلى 9.5% سنويا، وهو أعلى مستوى في قرابة نحو 5 أعوام. وأشار المركزي إلى ارتفاع معدلات التضخم في روسيا.

وجاء في بيان صدر عن المركزي: "بتاريخ 11 شباط 2022، قرر مجلس إدارة بنك روسيا رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 9.5% سنويا. يتطور التضخم بوتيرة أعلى بكثير من توقعات المركزي الروسي في تشرين الاول الماضي. كما أن الطلب ينمو بوتيرة سريعة وفي ظل محدودية موارد العمالة يزداد الضغط التضخمي".

وألمح المركزي الروسي إلى احتمال رفع سعر الفائدة مجددا في الاجتماعات القادمة بسبب ارتفاع معدلات التضخم، وقال المركزي في البيان: "إذا تطور الوضع وفقا لتوقعات السيناريو الأساسي يقر بنك روسيا بإمكانية حدوث زيادة أخرى في سعر الفائدة الرئيسي في الاجتماعات القادمة. سيتم اتخاذ القرار مع مراعاة ديناميكيات التضخم".

ورفع المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي العام الماضي 7 مرات على التوالي ليصل في ديسمبر الماضي إلى 8.5% سنويا.

وفي سوق العملات المحلية، تم تداول العملة الروسية عقب القرار عند مستوى 75 روبلا للدولار، وفقا لبيانات بورصة موسكو.
المصدر: روسيا اليوم
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