إقتصاد

دولار السوق الموازية... على أي تسعيرة افتتح صباح اليوم؟

Lebanon 24
12-02-2022 | 02:11
A-
A+
Doc-P-917670-637802541227969278.jpg
Doc-P-917670-637802541227969278.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
افتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية، على تسعيرة صباحيّة تتراوح ما بين 21000 - 21050 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي، وهي التسعيرة عينها التي أقفل عليها يوم أمس.
 
 
مواضيع ذات صلة
على اي سعر أقفل الدولار في السوق الموازية؟
lebanon 24
12/02/2022 22:39:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الدولار مساء... كم بلغ سعره في السوق الموازية؟
lebanon 24
12/02/2022 22:39:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تراجع في سعر صرف الدولار في السوق الموازية.. هذا ما سجله صباحاً
lebanon 24
12/02/2022 22:39:32 Lebanon 24 Lebanon 24
إنخفاض بتسعيرة الدولار... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟
lebanon 24
12/02/2022 22:39:32 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولار

السوق الموازية

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
15:27 | 2022-02-12
12:00 | 2022-02-12
10:00 | 2022-02-12
08:00 | 2022-02-12
06:43 | 2022-02-12
06:00 | 2022-02-12
فيديو
lebanon 24
16:48 | 2022-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website