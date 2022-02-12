دولار السوق الموازية... على أي تسعيرة افتتح صباح اليوم؟

افتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية، على تسعيرة صباحيّة تتراوح ما بين 21000 - 21050 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي، وهي التسعيرة عينها التي أقفل عليها يوم أمس.