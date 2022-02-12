مشروع قطري في سوريا... ما هو؟ (فيديو)

مشروع رائد ل @qcharity في عامه ال٣ يمثل دورة كاملة مستدامة يفيد منها الأشقاء السوريون من شراء البذور إلى خبز وتوزيع الخبز 🌾
١) زراعة أرض سورية (٢) إيجاد مصدر دخل للمزارعين (٣) شراء المحاصيل منهم بدل شرائها من أسواق وشركات عالمية (٤) وأخيرا توزيع ما تم شراؤه على المحتاجين منهم🍃 https://t.co/I3sy4Wee0z pic.twitter.com/0X4avDIiWa
— لولوة الخاطر Lolwah Alkhater (@Lolwah_Alkhater) February 11, 2022
مشروع رائد ل @qcharity في عامه ال٣ يمثل دورة كاملة مستدامة يفيد منها الأشقاء السوريون من شراء البذور إلى خبز وتوزيع الخبز 🌾