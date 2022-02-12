إقتصاد

صندوق الاستثمارات العامة يستحوذ على "ديبا" مصممة برج خليفة وأتلانتس دبي

Lebanon 24
12-02-2022 | 08:00
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قالت شركة ديبا للتصميم الداخلي والمقاولات المتخصصة إن صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة الاستثمارات العامة السعودي، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، سيستحوذ على حصة مسيطرة في الشركة، بعدما اتفق على شراء أسهم جديدة بحوالي 150 مليون درهم (40.84 مليون دولار).

وقالت ديبا إن الصفقة ستسمح للصندوق بامتلاك 55%، من الشركة، لكن الصندوق البالغ حجمه 480 مليار دولار ربما يمارس شراء أداة تمنحه أسهما إضافية وحصة تصل إلى 62.5%، إذا جاءت الممارسة في غضون 18 شهرا.

كانت رويترز قد ذكرت العام الماضي نقلا عن مصادر أن الصندوق يجري محادثات لشراء حصة مسيطرة في ديبا.
 
تطور السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، قطاع السياحة لديها في إطار حملة لتنويع مصادر الاقتصاد يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ومن مشاريع التصميمات الداخلية السابقة لديبا المدرجة في ناسداك دبي برج خليفة، أطول ناطحة سحاب في العالم، ومنتجع أتلانتس في دبي.
المصدر: العربية
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