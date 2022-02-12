إقتصاد

هذا ما سجله دولار السوق الموازية عصر اليوم

Lebanon 24
12-02-2022 | 10:00
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ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف، وسجل عصر اليوم تسعيرة تتراوح ما بين 21100 - 21150 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي. 
وكان قد افتتح صباحاً على تسعيرة تراوحت ما بين 21000 - 21050 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
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