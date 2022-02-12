هذا ما سجله دولار السوق الموازية عصر اليوم

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف، وسجل عصر اليوم تسعيرة تتراوح ما بين 21100 - 21150 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

وكان قد افتتح صباحاً على تسعيرة تراوحت ما بين 21000 - 21050 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.