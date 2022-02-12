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إقتصاد
على اي سعر أقفل الدولار في السوق الموازية؟
Lebanon 24
12-02-2022
|
15:27
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أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم السبت، 21050 ليرة للمبيع و21100 ليرة للشراء.
وكان
سعر صرف الدولار قد سجل عصرا ما بين 21100 - 21150 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
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