على اي سعر أقفل الدولار في السوق الموازية؟

أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم السبت، 21050 ليرة للمبيع و21100 ليرة للشراء.

وكان سعر صرف الدولار قد سجل عصرا ما بين 21100 - 21150 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.