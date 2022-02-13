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إقتصاد
هل تواصل أسهم التكنولوجيا الانهيار؟.. ملياردير شهير تخلص منها
Lebanon 24
13-02-2022
|
05:00
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خفضت شركة Soros Fund Management حيازتها من أسهم شركات التكنولوجيا الكبيرة قبل تراجعات السوق في شهر كانون الثاني، بينما كشفت عن حصة بقيمة ملياري دولار في شركة ريفيان أوتوموتيف.
وخفضت شركة الملياردير الأميركي جورج سوروس، حصتها في Invesco QQQ Trust، وهو أكبر صندوق متداول في البورصة يتتبع مؤشر ناسداك 100 المثقل بعمالقة التكنولوجيا، إذ احتفظت باستثمارات في الصندوق تقدر بـ 9.4 مليون دولار فقط في نهاية ديسمبر، بانخفاض من 356.2 مليون دولار في نهاية الربع الثالث، وفقا لإيداع تنظيمي يوم الجمعة. كما قلصت مراكزها في أمازون، وألفابيت "الشركة الأم لـ غوغل"، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".
وكشفت الشركة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها أنها تمتلك أكثر من ملياري دولار من الأسهم في شركة السيارات الكهربائية ريفيان، والتي تم طرحها للاكتتاب العام في نوفمبر، وكشفت عن ملكية جديدة بقيمة 13.3 مليون دولار في شركة بيلوتون إنتراكتيف إنك.
وتدير شركة الاستثمار التابعة للملياردير الأميركي أكثر من 28 مليار دولار، بما في ذلك الأسهم العامة والخاصة.
وتقدر ثروة سوروس، الشخصية بنحو 7.5 مليار دولار، وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات.
انتقلت ثروة سوروس إلى الأصفار التسعة "المليار"، بعد رهاناته الناجحة على انهيارات عملات الأسواق، إذ ربح مليار دولار في يومٍ واحد من رهانه على انهيار الإسترليني في عام 1992، كما راهن على انهيار عملات العديد من دول جنوب شرق آسيا، في الأزمة التي عرفت فيما بعد بأزمة "النمور الآسيوية" في أواخر التسعينات.
ويتعين على مديري الأصول الذين يشرفون على أكثر من 100 مليون دولار في الأسهم الأميركية تقديم نموذج يسمى 13F خلال 45 يوماً من نهاية كل ربع سنة لإدراج ممتلكاتهم في الأسهم التي يتم تداولها في البورصات الأميركية.
المصدر:
العربية
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