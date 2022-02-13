أفضل مدن الأعمال في إفريقيا.. 3 عواصم عربية تتنافس على الصدارة





وتربعت العاصمة المصرية القاهرة على عرش التصنيف، الذي اعتمد على مجموعة بيانات وثيقة الصلة اقتصادياً بالمعايير التي تضعها الشركات في حساباتها لاختيار مقارها العالمية.



وبالإضافة إلى عدد السكان والناتج المحلي الإجمالي، تلعب العديد من العوامل الأخرى دوراً مهماً في تحديد مدى ملاءمة المدينة كموقع تجاري.



واعتمد المؤشر الذي اطلعت عليه "العربية.نت" على عدد من المؤشرات الفرعية: من بينها "البعد الاقتصادي"، وهو مؤشر للقوة الاقتصادية ومستوى التطور في المدينة المعنية حددت شركة البيانات الألمانية "Statista"، أفضل المدن لممارسة الأعمال في إفريقيا، إذ تنافست مدينتان عربيتان على الصدارة.وتربعت العاصمة المصرية القاهرة على عرش التصنيف، الذي اعتمد على مجموعة بيانات وثيقة الصلة اقتصادياً بالمعايير التي تضعها الشركات في حساباتها لاختيار مقارها العالمية.وبالإضافة إلى عدد السكان والناتج المحلي الإجمالي، تلعب العديد من العوامل الأخرى دوراً مهماً في تحديد مدى ملاءمة المدينة كموقع تجاري.واعتمد المؤشر الذي اطلعت عليه "العربية.نت" على عدد من المؤشرات الفرعية: من بينها "البعد الاقتصادي"، وهو مؤشر للقوة الاقتصادية ومستوى التطور في المدينة المعنية

كما يركز مكون "بيئة الأعمال" على البنية التحتية والخدمات اللوجستية، فضلاً عن تحليل "المجتمع"، والذي يشمل التنمية السكانية ومجالات التعليم ومستوى المعيشة، فيما يسلط بُعد "الكاريزما" الضوء على جوانب مثل السياحة والثقافة والبيئة.



وسجلت القاهرة نتائج جيدة بشكل خاص في البيئة التشغيلية، إذ احتلت المركز الأول إفريقياً، و113 عالمياً، بينما كان الترتيب العام للمدينة من بين 200 حول العالم، في المركز 176 فقط. كما أظهر الرسم البياني، منافسة قوية من الجزائر العاصمة وجوهانسبيرغ والدار البيضاء في المغرب.