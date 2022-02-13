إقتصاد

في تركيا... خفض ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية الأساسية

Lebanon 24
13-02-2022 | 14:00
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أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، عن خفض ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية الأساسية من 8 إلى 1%.

وشارك الرئيس أردوغان عبر الفيديو من قصر وحيد الدين بإسطنبول، في الاجتماع الترويجي لنموذج الاقتصاد التركي والخطوات الجديدة وتدابير مكافحة التضخم، موضحا أن "السلع التي شملها تخفيض ضريبة القيمة المضافة لها حصة كبيرة في سلة التضخم".

وأضاف أردوغان: "نمضي قدما في طريق تنمية اقتصاد بلادنا بالاستثمار والتوظيف والإنتاج والتصدير والفائض في الحساب الجاري".

(الأناضول)
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