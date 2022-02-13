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إقتصاد
ارتفاع في دولار السوق الموازية.. اليكم التسعيرة المتداولة عصراً
Lebanon 24
13-02-2022
|
09:42
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يتم التداول عصر اليوم الأحد في السوق الموازية بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 21050 - 21100 ليرة لبنانية لكل دولار اميركي.
بينما كان يتم التداول صباح الأحد في السوق الموازية بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 20900 - 21000 ليرة لبنانية لكل دولار اميركي.
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