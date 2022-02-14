“فيتش” تخفض التصنيف الائتماني لتركيا وتمنحها نظرة مستقبلية سلبية

خفّضت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني لتركيا، وأعطت البلاد نظرةً مستقبليةً سلبيةً، رغم خطة الرئيس رجب طيب إردوغان لمعالجة التضخم المتصاعد.



ودفعت وكالة التصنيف الدولية، تصنيف الديون طويلة الأجل التركية نحو منطقة "غير المرغوب فيها"، بتخفضيها من "+B" إلى "-BB"، ما يجعلها على قدم المساواة مع بنين ومصر وتركمانستان ورواندا وكينيا، بحسب صحيفة "فايننشال تايمز".

ومنحت "فيتش" نظرةً مستقبليةً سلبيةً لديون تركيا، ما يعني أنها قد تواجه مزيداً من التخفيضات في المستقبل، وقالت إنّ "النظام المالي أصبح أكثر ضعفاً بسبب نوبات الضغط المالي المتكررة والمكثفة التي يتسبب فيها صانعي السياسة".