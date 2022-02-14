17
o
بيروت
24
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
14
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
16
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
قفزة في أسعار الغاز في أوروبا
Lebanon 24
14-02-2022
|
03:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قفزت أسعار الغاز في أوروبا في بداية التعاملات اليوم الاثنين في ظل الوضع المحيط بأوكرانيا وذلك بسبب تقارير إعلامية تحدثت عن قرب هجوم روسي مزعوم على أوكرانيا.
وذكرت وكالة "تاس" أن العقود الآجلة للغاز في أوروبا صعدت اليوم بنسبة 13.7% لتصعد فوق مستوى 1000 دولار لكل ألف متر مكعب.
وأظهرت التداولات أن سعر العقود الآجلة لشهر مارس في مركز TTF في هولندا ارتفع إلى مستوى 1031.8 دولار لكل ألف متر مكعب.
تابع
الأكثر قراءة
سلعة في لبنان تزداد 1500 دولار دفعة واحدة.. السوق "يلتهب"!
Lebanon 24
سلعة في لبنان تزداد 1500 دولار دفعة واحدة.. السوق "يلتهب"!
11:54 | 2022-02-13
13/02/2022 11:54:39
Lebanon 24
Lebanon 24
تغريدةٌ و "تلميحٌ" من جميل السيد.. ماذا قال؟
Lebanon 24
تغريدةٌ و "تلميحٌ" من جميل السيد.. ماذا قال؟
07:03 | 2022-02-13
13/02/2022 07:03:38
Lebanon 24
Lebanon 24
ذكرى اغتيال الحريري اليوم بالتزامن مع"حدث" بالغ الخطورة
Lebanon 24
ذكرى اغتيال الحريري اليوم بالتزامن مع"حدث" بالغ الخطورة
22:04 | 2022-02-13
13/02/2022 10:04:00
Lebanon 24
Lebanon 24
يحمل في حقيبته 100 مليون ليرة و5000 دولار... اليكم ما حصل
Lebanon 24
يحمل في حقيبته 100 مليون ليرة و5000 دولار... اليكم ما حصل
07:52 | 2022-02-13
13/02/2022 07:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل كاملة.. هذا ما قاله الحريري لنوابه خلال اجتماع اليوم
Lebanon 24
تفاصيل كاملة.. هذا ما قاله الحريري لنوابه خلال اجتماع اليوم
12:39 | 2022-02-13
13/02/2022 12:39:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
05:00 | 2022-02-14
الحرب المحتملة بين روسيا وأوكرانيا تهدد 80% من واردات القمح لدولة عربية
04:00 | 2022-02-14
مؤشر "نيكي" يهبط لأدنى مستوي منذ 3 أسابيع
02:00 | 2022-02-14
"مؤشرات مقلقة".. ماذا ينتظر سوق المال الأميركية؟
01:32 | 2022-02-14
بعد ارتفاعه مساء أمس.. هكذا افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية
00:00 | 2022-02-14
السيولة النقدية تسجل 1.07 تريليون جنيه في السوق المصرية
23:00 | 2022-02-13
أسعار النفط ترتفع وتتجه نحو أعلى مستوياتها في سبع سنوات
فيديو
مفاجأة "مرعبة" على متن طائرة.. هذا ما اكتشفه المسافرون (فيديو)
Lebanon 24
مفاجأة "مرعبة" على متن طائرة.. هذا ما اكتشفه المسافرون (فيديو)
03:15 | 2022-02-14
14/02/2022 13:52:44
Lebanon 24
Lebanon 24
نقل فنان عربي شهير الى المستشفى بعد انهياره على الهواء! (فيديو)
Lebanon 24
نقل فنان عربي شهير الى المستشفى بعد انهياره على الهواء! (فيديو)
05:00 | 2022-02-13
14/02/2022 13:52:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أنجلينا جولي بنوبة بكاء في مجلس الشيوخ الأميركي (فيديو)
Lebanon 24
أنجلينا جولي بنوبة بكاء في مجلس الشيوخ الأميركي (فيديو)
11:00 | 2022-02-11
14/02/2022 13:52:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact