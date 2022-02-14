إقتصاد

مؤشر "نيكي" يهبط لأدنى مستوي منذ 3 أسابيع

Lebanon 24
14-02-2022 | 04:00
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هبط مؤشر "نيكي" القياسي الياباني إلى أدنى مستوياته منذ ثلاثة أسابيع مدفوعاً بتراجع أسهم التكنولوجيا بفعل مخاوف المستثمرين بشأن التوترات المتنامية المحيطة بأوكرانيا وتنامي مخاطر التضخم في الولايات المتحدة.

وخسر المؤشر "نيكي" 2,23 في المئة ليغلق عند 27079,59 نقطة، مسجّلاً أكبر هبوط يومي بالنسبة المئوية منذ 27 كانون الأوّل ومتراجعاً لأقلّ من مستوى 27 ألف نقطة للمرة الأولى منذ 31 كانون الثاني. ونزل المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً 1,63 في المئة إلى 1930,65 نقطة.

وشهدت الجلسة هبوط أسهم الشركات ذات الثقل، مع تراجع شركة "فاست" للتجزئة المشغلة لسلسلة "يونيكلو" للملابس 3,09 في المئة وسهم مجموعة "سوفت بنك" المتخصصة في الاستثمار في صناعة التكنولوجيا 3,92 في المئة وكذلك سهم "دايكن إندستريز" لصناعة مكيفات الهواء 4,1 في المئة.

كما هبط سهم "بريدجستون" لصناعة الإطارات 8,92 في المئة وكان الأسوأ أداء على المؤشر "نيكي"، يليه سهم منصة البيانات الطبية "إم3" الذي تراجع 7,08 في المئة.

وكانت شركات التنقيب عن النفط في مقدمة الأسهم الرابحة من بين 33 مؤشراً فرعياً للصناعات على المؤشر الرئيسي، إذ قفزت 6,24 في المئة. وارتفع سهم "إنبيكس" 6,56 في المئة فيما صعد سهم "جابيكس" للتنقيب عن النفط 6,92 في المئة.
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