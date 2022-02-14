إقتصاد

استثمارات كبيرة في قطاع الطاقة المصري

Lebanon 24
14-02-2022 | 10:00
A-
A+
Doc-P-918335-637804396604486115.jpg
Doc-P-918335-637804396604486115.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وقّعت مصر 37 اتفاقية بمجال البحث عن النفط والغاز خلال عامين مع شركات عالمية باستثماراتٍ بلغ حدها الأدنى 8.1 مليار دولار، بحسب وزير البترول طارق الملا خلال مؤتمر ومعرض مصر للبترول "إيجيبس 2022" .

يبلغ إنتاج مصر من النفط الخام حالياً نحو 575 ألف برميل يومياً، وأصبحت البلاد مُصدِّراً عالمياً للغاز الطبيعي والغاز المسال في عام 2018 بعد اكتشاف حقل "ظهر العملاق" للغاز، وهو الأكبر في البحر المتوسط، ويبلغ الإنتاج الحالي لمصر من الغاز الطبيعي ما بين 6.5 إلى 7 مليارات قدم مكعب يومياً.

اقرأ أيضا: "أباتشي" الأمريكية تستثمر 3.5 مليار دولار للتنقيب عن النفط في مصر

ارتفاع الصادرات
ارتفعت صادرات قطاع البترول المصري خلال 2021 بنسبة 84.28% لتصل إلى 12.9 مليار دولار، مقابل 7 مليارات دولار خلال عام 2020.

أرست مصر في يناير الماضي 8 مناطق للتنقيب عن النفط والغاز من خلال مزايدة عالمية على شركات "إيني"، و"بي بي"، و"أبكس إنترناشيونال"، و"إنرجين إيجيبت"، و"إينا نافتا"، و"سيبترول"، و"يونايتد إنرجي".

المناطق التي وقعت عليها الترسية، هما منطقتان بالبحر المتوسط، و4 مناطق بالصحراء الغربية، فضلاً عن منطقتين بخليج السويس، بإجمالي مساحات تقدّر بحوالي 12.3 ألف كم مربع بحدٍّ أدنى للاستثمارات في فترات البحث تقدَّر بحوالي 250 مليون دولار، وذلك لحفر 33 بئراً كحدٍّ أدنى.
 
(بلومبيرغ الشرق) 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
12:00 | 2022-02-14
09:45 | 2022-02-14
08:44 | 2022-02-14
08:00 | 2022-02-14
07:41 | 2022-02-14
05:00 | 2022-02-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website