استثمارات كبيرة في قطاع الطاقة المصري

وقّعت مصر 37 اتفاقية بمجال البحث عن النفط والغاز خلال عامين مع شركات عالمية باستثماراتٍ بلغ حدها الأدنى 8.1 مليار دولار، بحسب وزير البترول طارق الملا خلال مؤتمر ومعرض مصر للبترول "إيجيبس 2022" .يبلغ إنتاج مصر من النفط الخام حالياً نحو 575 ألف برميل يومياً، وأصبحت البلاد مُصدِّراً عالمياً للغاز الطبيعي والغاز المسال في عام 2018 بعد اكتشاف حقل "ظهر العملاق" للغاز، وهو الأكبر في البحر المتوسط، ويبلغ الإنتاج الحالي لمصر من الغاز الطبيعي ما بين 6.5 إلى 7 مليارات قدم مكعب يومياً.اقرأ أيضا: "أباتشي" الأمريكية تستثمر 3.5 مليار دولار للتنقيب عن النفط في مصرارتفاع الصادراتارتفعت صادرات قطاع البترول المصري خلال 2021 بنسبة 84.28% لتصل إلى 12.9 مليار دولار، مقابل 7 مليارات دولار خلال عام 2020.أرست مصر في يناير الماضي 8 مناطق للتنقيب عن النفط والغاز من خلال مزايدة عالمية على شركات "إيني"، و"بي بي"، و"أبكس إنترناشيونال"، و"إنرجين إيجيبت"، و"إينا نافتا"، و"سيبترول"، و"يونايتد إنرجي".المناطق التي وقعت عليها الترسية، هما منطقتان بالبحر المتوسط، و4 مناطق بالصحراء الغربية، فضلاً عن منطقتين بخليج السويس، بإجمالي مساحات تقدّر بحوالي 12.3 ألف كم مربع بحدٍّ أدنى للاستثمارات في فترات البحث تقدَّر بحوالي 250 مليون دولار، وذلك لحفر 33 بئراً كحدٍّ أدنى.