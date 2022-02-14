إقتصاد

طليس: نأسف للخطط الاقتصادية غير المدروسة

Lebanon 24
14-02-2022 | 07:41
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ذكر رئيس اتحادات ونقابات النقل البري بسام طليس في بيان، "بحقوق الاتحادات التي شكلت من أجلها لجنة وزارية منذ أسبوعين"، وسأل: "لماذا لا يدرج الموضوع على جدول أعمال مجلس الوزراء ويناقش بنظرة إيجابية؟"
 
وطالب بـ"اتخاذ الموقف المناسب من بنود الموازنة العامة، التي تطاول الفئات الفقيرة والعمال والموظفين، وتحملهم أعباء وضرائب جديدة، وبتحديد الخطوات المناسبة في ضوء ما ستخرج به اللجنة الوزارية".
 
وأسف لـ "الخطط الاقتصادية غير المدروسة، وعلى رأسها رفع الدولار الجمركي وانعكاسه ارتفاعا في معظم اسعار السلع والمواد الغذائية".
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