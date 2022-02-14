الدولار يرتفع في السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف، وبلغ عصر اليوم 21075 - 21125 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

وتجدر الاشارة إلى انّ دولار السوق الموازية، تراوح صباح اليوم، ما بين 20950 - 21050 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.