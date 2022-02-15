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إقتصاد
رهان جديد لـ "بافيت" ربح مئات الملايين.. استثمر مليار دولار في هذه الشركة!
Lebanon 24
15-02-2022
|
08:00
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اشترت شركة الملياردير وارن بافيت، بيركشاير هاثاواي، ما قيمته مليار دولار من الأسهم في شركة أكتيفيجن بليزارد Activision Blizzard في الربع الرابع، وفقاً لملف تنظيمي، قبل أن توافق مايكروسوفت على شراء شركة ألعاب الفيديو مقابل 68.7 مليار دولار.
وتظهر الإفصاحات أن شركة بيركشاير تمتلك 14.66 مليون سهم بقيمة 975 مليون دولار بنهاية عام 2021، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".
وأعلنت مايكروسوفت عزمها الاستحواذ على أكتيفيجين في منتصف شهر يناير مقابل 95 دولاراً للسهم الواحد، مما أدى إلى ارتفاع السهم بنسبة 25% إلى ما يزيد عن 82 دولاراً، على الرغم من انخفاضه قليلاً منذ ذلك الحين، وهي الصفقة الأكبر في التاريخ لشركة تكنولوجيا أميركية.
وتستعد بيركشاير لجني مئات الملايين خلال مدة زمنية قصيرة في حالة إغلاق الصفقة، حيث وصل السهم إلى مستوى منخفض بلغ 56.40 دولاراً في الربع الأخير بعد أن رفعت وزارة التوظيف والإسكان في كاليفورنيا دعوى تزعم أن أكتيفيجين والشركات التابعة لها عززت ثقافة متحيزة ضد المرأة ودفعت للنساء أجوراً أقل من الرجال.
يذكر أن الصديق المقرب من وارن بافيت، والمؤسس لشركة مايكروسوفت، بيل غيتس، قد تنحى من مجلسي إدارات بيركشاير ومايكروسوفت في عام 2020.
ويحتل الصديقان المرتبة الرابعة والسادسة، على التوالي، من بين أغنى أغنياء العالم، وفقاً لمجلة فوربس.
المصدر: العربية
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