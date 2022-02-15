إقتصاد

كم بلغت قيمة التبادل التجاري بين الإمارات وتركيا؟

Lebanon 24
15-02-2022 | 12:00
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بلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات وتركيا في 2021 حوالي 8 مليارات دولار، وذلك مقارنة مع حوالي 8.4 مليار دولار في 2020.

وزادت صادرات تركيا إلى الإمارات خلال 2021 بنسبة 94% إلى 5.5 مليار دولار.

والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وصل الإمارات أمس الإثنين في وقت يسعى فيه البلدان إلى التعاون الاقتصادي عبر مجموعة من الاتفاقات في أول زيارة من نوعها منذ 2013. وذكرت وكالة أنباء الإمارات أنه جرى توقيع 13 اتفاقاً في قطاعات منها التجارة والصناعة والصحة والعلوم الطبية والنقل البري والبحري والمناخ.
 
(بلومبيرغ الشرق) 
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