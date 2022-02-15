إقتصاد

مكافحة احتكار الغاز... هذا ما سيقدم عليه الاتحاد الاوروبي

Lebanon 24
15-02-2022 | 14:00
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يتجه المنظمون في الاتحاد الأوروبي إلى اسقاط تحقيق طال أربع سنوات بشأن مكافحة الاحتكار ضد شركة قطر للطاقة في غضون أسابيع، وفقاً لشخصين مطلعين على القضية.

لم يتمكن مسؤولو الاتحاد الأوروبي من تأكيد المخاوف من أن اتفاقيات التوريد منعت بشكل غير عادل بيع الغاز الطبيعي المسال في جميع أنحاء أوروبا، كما قال أحد الشخصين، اللذين طلبا عدم ذكر اسمهما لأن العملية ليست علنية.

تسعى أوروبا للحصول على إمدادات طارئة من الغاز من قطر ومنتجين آخرين، حيث أدت التوترات المستمرة مع روسيا إلى ارتفاع أسعار الطاقة خلال فصل الشتاء الحالي.

ذكرت رويترز في وقت سابق احتمال إغلاق التحقيق.

لم ترد شركة قطر للطاقة على الفور على طلب للتعليق خارج ساعات العمل العادية. ورفضت المفوضية الأوروبية التعليق على احتمال إنهاء التحقيق.

وصرح المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي دانييل فيري للصحفيين في مؤتمر صحفي يوم الاثنين بأن المنظمين "انخرطوا في تقصي حقائق مكثف" ولا يمكنهم توقع موعد إنهاء تحقيقاتهم.
 
(بلومبيرغ الشرق) 
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