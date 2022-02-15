دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟

حافظ سعر صرف الدولار في السوق الموازية على تسعيرته، والتي سجلت مساء اليوم ما بين، 21000 و21050 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

وكان تراوح صباح اليوم، ما بين 20950 - 21000 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.