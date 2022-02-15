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إقتصاد
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
15-02-2022
|
14:00
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حافظ سعر صرف الدولار في السوق الموازية على تسعيرته، والتي سجلت مساء اليوم ما بين، 21000 و21050 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
وكان تراوح صباح اليوم، ما بين 20950 - 21000 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
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