للعاطلين عن العمل.. هذه الدولة العربية تعطي منحة شهرية وتغطية صحية

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس الثلاثاء، أن الحكومة ستمنح العاطلين عن العمل منحة شهرية قدرها 13 ألف دينار (حوالي 100 دولار)، بهدف تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية، وستمنح ابتداء من شهر آذار المقبل.

وأوضح الرئيس تبون في مقتطفات من لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة المحلية بثها ، التلفزيون العمومي، أن "الجزائر ستكون أول دولة خارج أوروبا تقر منحة للبطالة كشبه مرتب من أجل صون كرامة الشباب".

ووفق تصريحات تبون فإن هذه المنحة تترافق مع تغطية صحية لفائدة الشباب المستفيدين منها، مؤكدا بأن المخصصات المالية الموجهة لهذه النفقات محتسبة في قانون المالية لسنة 2022.

فضلا عن ذلك، أعلن الرئيس الجزائري عن إجراء جديد لتقليص العبء الضريبي على الخبازين، وذلك ابتداء من نهاية آذار المقبل.

وعليه، فإن الضرائب بالنسبة للخبازين ستحتسب على الأرباح فقط بعدما كانت تحتسب سابقا على رقم الأعمال بشكل كلي.

ويدرج القرار في قانون المالية التكميلي المقبل.

إلى ذلك قرر الرئيس تبون تجميد الرسوم على بعض المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، مشيرا إلى أن غلاء أسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية أثر على القدرة الشرائية للمواطن.

وأردف أنه بسبب التهاب الأسعار في الأسواق العالمية، فإن الأموال التي كان يمكن بواسطتها شراء كميات معينة من الحبوب والبقول، لا يمكنها الآن اقتناء سوى ثلث هذه الكميات. وأفصح في هذا الشأن قائلا: "كانت هناك رسوم بـ5 بالمائة على بعض المواد الاستهلاكية في الميزانية، وقررنا تأجيلها…".