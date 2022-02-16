"تراجع طفيف للدولار"...هذا ما سجله صباحاً!

افتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح يوم الاربعاء، مابين 20950 ليرة للشراء و21000 ليرة للمبيع للدولار الاميركي الواحد.

واقفل سعر صرف الدولار مساء امس، ما بين 21000 و21050 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.