إقتصاد

بعد أخذ وردّ.. جدول المحروقات صدر واليكم الاسعار

Lebanon 24
16-02-2022 | 03:53
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ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 2400 ليرة و98 أوكتان 2000 ليرة لبنانية، كما انخفض سعر صفيحة المازوت 200 ليرة لبنانية، وارتفع سعر قارورة الغاز 300 ليرة.

وأصبحت الاسعار على الشكل التالي:
البنزين 95 أوكتان: 362000 ل.ل.
البنزين 98 أوكتان: 372000 ل.ل.
المازوت: 333400 ل.ل.
الغاز: 280600 ل.ل.
 
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