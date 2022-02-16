على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟

حافظ سعر صرف الدولار في السوق الموازية على تسعيرته، وسجل مساء اليوم 21000 - 21050 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.



وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 20950 - 21000 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.