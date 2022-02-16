إقتصاد

على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟

Lebanon 24
16-02-2022 | 14:00
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حافظ سعر صرف الدولار في السوق الموازية على تسعيرته، وسجل مساء اليوم 21000 - 21050 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 20950 - 21000 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
 
 
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