14
o
بيروت
14
o
طرابلس
9
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
9
o
النبطية
3
o
زحلة
6
o
بعلبك
12
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
Lebanon 24
16-02-2022
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
حافظ سعر صرف الدولار في السوق الموازية على تسعيرته، وسجل مساء اليوم 21000 - 21050 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 20950 - 21000 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
مواضيع ذات صلة
كم بلغ دولار السوق الموازية عصر اليوم؟
Lebanon 24
كم بلغ دولار السوق الموازية عصر اليوم؟
16/02/2022 22:57:59
16/02/2022 22:57:59
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
16/02/2022 22:57:59
16/02/2022 22:57:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع... هذه تسعيرته الجديدة في السوق الموازية عصر اليوم
Lebanon 24
الدولار يرتفع... هذه تسعيرته الجديدة في السوق الموازية عصر اليوم
16/02/2022 22:57:59
16/02/2022 22:57:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
16/02/2022 22:57:59
16/02/2022 22:57:59
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار
السوق الموازية
تابع
الأكثر قراءة
استراحة موقتة للطقس.. ولكن لا تفرحوا كثيراً الأجواء الشتوية ستعود بقوة في هذا الموعد
Lebanon 24
استراحة موقتة للطقس.. ولكن لا تفرحوا كثيراً الأجواء الشتوية ستعود بقوة في هذا الموعد
00:30 | 2022-02-16
16/02/2022 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زواج دام لأشهر فقط.. زينة مكي تعلن رسمياً طلاقها من الملحن الشهير: تسرعت!
Lebanon 24
بعد زواج دام لأشهر فقط.. زينة مكي تعلن رسمياً طلاقها من الملحن الشهير: تسرعت!
03:00 | 2022-02-16
16/02/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حركة "ثوريّة" في عرين جنبلاط.. ما يحصلُ غير مألوف!
Lebanon 24
حركة "ثوريّة" في عرين جنبلاط.. ما يحصلُ غير مألوف!
04:00 | 2022-02-16
16/02/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تغريدة لجنبلاط عن حاكم مصرف لبنان والمساعدات للجيش... هذا ما قاله
Lebanon 24
تغريدة لجنبلاط عن حاكم مصرف لبنان والمساعدات للجيش... هذا ما قاله
05:23 | 2022-02-16
16/02/2022 05:23:31
Lebanon 24
Lebanon 24
حفل زفاف يتحوّل إلى مأساة... وفاة والدة العريس بين ذراعي إبنها (فيديو)
Lebanon 24
حفل زفاف يتحوّل إلى مأساة... وفاة والدة العريس بين ذراعي إبنها (فيديو)
05:51 | 2022-02-16
16/02/2022 05:51:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
15:46 | 2022-02-16
120 مليار درهم صادرات الصناعة الإماراتية في 2021
14:00 | 2022-02-16
ارتفاع ملحوظ في أسعار الالومنيوم
12:00 | 2022-02-16
ما هي التداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية؟
11:32 | 2022-02-16
كم بلغ حجم التداول على "صيرفة" اليوم؟
10:00 | 2022-02-16
الموازنة العامة في الأردن... اليكم بعض تفاصيلها
09:52 | 2022-02-16
كم بلغ دولار السوق الموازية عصر اليوم؟
فيديو
"Infinix" تكشف عن أحد أفضل هواتف "أندرويد"... هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
"Infinix" تكشف عن أحد أفضل هواتف "أندرويد"... هذه مواصفاته (فيديو)
14:00 | 2022-02-16
16/02/2022 22:57:59
Lebanon 24
Lebanon 24
سيارة إقتصادية... "هيونداي" تطرح "Solaris" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
سيارة إقتصادية... "هيونداي" تطرح "Solaris" الجديدة (فيديو)
11:00 | 2022-02-16
16/02/2022 22:57:59
Lebanon 24
Lebanon 24
منازل تهدّمت وسيارات انجرفت... أمطار تُغرق شوراع البرازيل وتقتل 24 شخصا (فيديو)
Lebanon 24
منازل تهدّمت وسيارات انجرفت... أمطار تُغرق شوراع البرازيل وتقتل 24 شخصا (فيديو)
07:30 | 2022-02-16
16/02/2022 22:57:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact