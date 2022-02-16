17
o
بيروت
21
o
طرابلس
15
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
17
o
النبطية
14
o
زحلة
15
o
بعلبك
15
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
ما علاقة فرنسا وإيران بإنخفاض سعر النّفط؟
Lebanon 24
16-02-2022
|
23:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
نزل النفط بأكثر من اثنين بالمئة في بداية التعاملات الآسيوية، الخميس، بعد أن قالت كل من فرنسا وإيران إن الأطراف على وشك التوصل إلى توافق لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015 مع قوى عالمية.
وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.50 دولار بما يعادل 2.7 بالمئة إلى 91.16 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:58 بتوقيت غرينتش، بعد أن أغلق على زيادة 1.7 بالمئة في الجلسة السابقة.
وانخفض خام برنت 2.43 دولار أو 2.6 بالمئة إلى 92.38 دولار، بعدأن أنهى تعاملات اليوم السابق على ارتفاع 1.6 بالمئة.
وقال كلوديو جاليمبيرتي، نائب رئيس شركة الاستشارات "ريستاد إنرجي": "الأنباء الإيجابية بشأن المفاوضات النووية الأميركية الإيرانية تقدم تهدئة لأسعار النفط العالمية تشتد الحاجة إليها، إذ تقلص إمكانية وجود إمدادات خام جديدة العجز بين العرض والطلب".
وقالت فرنسا، الأربعاء، إن القرار بشأن إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015 مع القوى العالمية لم يتبق له سوى أيام، وإن الأمر الآن بيد طهران لاتخاذ القرار السياسي، في حين دعت طهران القوى الغربية إلى "الواقعية".
المصدر:
سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة
بعد 12 عاماً على تتويجها.. هكذا أصبحت شابة من اجمل ملكات جمال لبنان (صور)
Lebanon 24
بعد 12 عاماً على تتويجها.. هكذا أصبحت شابة من اجمل ملكات جمال لبنان (صور)
08:17 | 2022-02-16
16/02/2022 08:17:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اعلان بلدة لبنانية واحدة من أفضل القرى في العالم
Lebanon 24
اعلان بلدة لبنانية واحدة من أفضل القرى في العالم
08:50 | 2022-02-16
16/02/2022 08:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار ينخفض.. إليكم تسعيرته صباح اليوم في السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار ينخفض.. إليكم تسعيرته صباح اليوم في السوق الموازية
01:51 | 2022-02-17
17/02/2022 01:51:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد خبر تسريب فيديو إباحي لها.. إعلامية شهيرة تخرج عن صمتها وتوضح
Lebanon 24
بعد خبر تسريب فيديو إباحي لها.. إعلامية شهيرة تخرج عن صمتها وتوضح
03:14 | 2022-02-17
17/02/2022 03:14:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الادعاء على اللواء عثمان"برسم القاضي الأول فخامة رئيس الجمهورية"
Lebanon 24
الادعاء على اللواء عثمان"برسم القاضي الأول فخامة رئيس الجمهورية"
22:01 | 2022-02-16
16/02/2022 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
08:00 | 2022-02-17
بعد محضر الفدرالي...المؤشرات الأميركية تمحو خسائرها عند الإغلاق
06:18 | 2022-02-17
لجنة الاقتصاد ناقشت الاثر الضرائبي بالموازنة على النمو الاقتصادي
06:16 | 2022-02-17
هذا ما قاله وزير الطاقة عن تعرفة الكهرباء
05:00 | 2022-02-17
معضلة القرارات النفطية.. أزمة أوكرانيا تضع السعودية على مفترق طرق!
03:00 | 2022-02-17
رقم قياسي لمبيعات الرقائق في 2021.. لن تصدق حجم الصناعة!
01:51 | 2022-02-17
الدولار ينخفض.. إليكم تسعيرته صباح اليوم في السوق الموازية
فيديو
جليلة المغربية تنهار باكية: "بحب تامر حسني وبموت عليه.. انا مش بخرب بيوت الناس!" (فيديو)
Lebanon 24
جليلة المغربية تنهار باكية: "بحب تامر حسني وبموت عليه.. انا مش بخرب بيوت الناس!" (فيديو)
04:44 | 2022-02-17
17/02/2022 15:07:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مشاهد مرعبة انتشرت كالنار في الهشيم.. قرش يفتك بسباح ويقتله! (فيديو)
Lebanon 24
مشاهد مرعبة انتشرت كالنار في الهشيم.. قرش يفتك بسباح ويقتله! (فيديو)
04:12 | 2022-02-17
17/02/2022 15:07:34
Lebanon 24
Lebanon 24
"Infinix" تكشف عن أحد أفضل هواتف "أندرويد"... هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
"Infinix" تكشف عن أحد أفضل هواتف "أندرويد"... هذه مواصفاته (فيديو)
14:00 | 2022-02-16
17/02/2022 15:07:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact