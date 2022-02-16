ما علاقة فرنسا وإيران بإنخفاض سعر النّفط؟

نزل النفط بأكثر من اثنين بالمئة في بداية التعاملات الآسيوية، الخميس، بعد أن قالت كل من فرنسا وإيران إن الأطراف على وشك التوصل إلى توافق لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015 مع قوى عالمية.وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.50 دولار بما يعادل 2.7 بالمئة إلى 91.16 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:58 بتوقيت غرينتش، بعد أن أغلق على زيادة 1.7 بالمئة في الجلسة السابقة.وانخفض خام برنت 2.43 دولار أو 2.6 بالمئة إلى 92.38 دولار، بعدأن أنهى تعاملات اليوم السابق على ارتفاع 1.6 بالمئة.