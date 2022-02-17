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إقتصاد
بعد محضر الفدرالي...المؤشرات الأميركية تمحو خسائرها عند الإغلاق
Lebanon 24
17-02-2022
|
08:00
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عافت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت من أدنى مستوياتها خلال تعاملات الأربعاء، وأغلق مؤشر S&P500 مرتفعا، بعدما نشر مجلس الاحتياطي الفدرالي محضر اجتماعه الأخير، والذي أظهر أنه ينوي البدء في رفع الفائدة للتصدي للتضخم، غير أن قراراته ستكون على أساس تحليل البيانات في كل اجتماع على حدة.
وظلت المؤشرات الثلاثة الرئيسية منخفضة معظم أوقات الجلسة، في الوقت الذي تأثر فيه المستثمرون بالتوترات السياسية وعدد من البيانات التي عززت دوافع الفدرالي لتشديد السياسة النقدية بوتيرة سريعة.
إلا أن المؤشرات حولت اتجاهها بعد نشر محضر الاجتماع، وقلصت أو محت خسائرها في نهاية التداول.
وارتفع مؤشر S&P500 بواقع 3.94 نقطة أو 0.09% ليغلق عند 4475 نقطة، في حين هبط مؤشر ناسداك المجمع بنحو 15.66 نقطة أو 0.11% إلى 14124 نقطة.
كما خسر المؤشر داو جونز الصناعي 54.57 نقطة أو 0.16% ليغلق عند 34934 نقطة.
المصدر: cnbc
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