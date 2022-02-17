إقتصاد

القروض بالليرة والدولار.. خبير اقتصادي يحذر من هذا الأمر

Lebanon 24
17-02-2022 | 00:53
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قال الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة ان هناك 3 أبعاد لما يحدث في قضية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة: سياسي وقانوني واقتصادي مالي نقدي، مشيرا إلى ان "على الحكومة أن تقيس 4 مخاطر مرتبطة بالبعد الأخير هي: المصارف المراسلة والدولار والموازنة ومفاوضات صندوق النقد. "

 

ولفت عجاقة في حديث لـ"صوت كل لبنان" إلى ان الوضع النقدي مرتبط بشكل مباشر بالحاكم والموضوع المالي مرتبط به بشكل غير مباشر لأن الحكومة التي أقرت الموازنة بحاجة للحاكم لضمان استقرار سعر الصرف.

 

وحذر عجاقة من ان "أي عملية تمسّ القروض بالليرة ستؤدي تلقائياً إلى إفلاس المقترض قانوناً وبالنسبة للقروض بالدولار فالسيناريو نفسه بسبب ما لذلك من مخاطر".

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