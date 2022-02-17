الدولار ينخفض... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟

انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف، وبلغ عصر اليوم 20975 - 21025 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 20980 - 21030 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.