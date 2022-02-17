طرابلس الكبرى وغرفتها احتضنت مشاريع ممولة من الإتحاد الأوروبي وGIZ

اختتمت في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال الحلقة الأخيرة من برنامج "حليب وأكثر" المنبثق من برنامج التنمية المحلية في شمال لبنان "UDP-NL" الممول من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ" والإتحاد الأوروبي بالتعاون مع وزارة الشؤون الإجتماعية، وبتنفيذ مشترك من الوكالة الألمانية وشركة "VSIONARIS" الإستشارية والذي إستفاد منه 50 مشاركا ومشاركة من طرابلس والأقضية الشمالية المحيطة.وتحدث مدير برنامج التنمية المحلية في شمال لبنان في "GIZ" بجورن زيمبريتش، فتناول برنامج "حليب وأكثر" الهادف الى زيادة الجودة والدخل عبر تصنيع الألبان والأجبان في شمال لبنان"، عارضا "للمراحل التدريبية التي قطعها البرنامج وقصص النجاح التي سجلها المستفيدون منه في طرابلس ومناطق الجوار الشمالي"، شاكرا غرفة طرابلس على "تعاونها وإحتضانها لمختلف البرامج والمشاريع الإنمائية".شيخ العربثم تحدث الشريك المؤسس والمدير العام لشركة "VISIONARIS" والمتخصص في تطوير القطاع الخاص وسيم شيخ العرب، فشكر "الجهات الداعمة والمتعاونة في البرنامج"، مثنيا على رئيس غرفة طرابلس توفيق دبوسي "الذي يرعى المشاريع الإنمائية ويحتضنها، لا سيما في المجال الزراعي والغذائي من خلال الدور الفاعل لمختبرات مراقبة الجودة ومركز التطوير الصناعي وابحاث الزراعة والغذاء الذي نعبر عن فرحنا الكبير بأن يحظى بالترخيص الرسمي من اجل العمل على تطوير وتنمية المشاريع المتعلقة بالصناعات الغذائية وخلافها".دبوسيثم ألقى دبوسي كلمة، رحب فيها بالمشاركين وشكر "الجهات الرسمية والدولية الممولة لبرنامج "حليب وأكثر" والشركة الإستشارية المنفذة، والذي يتضمن الإهتمام بالحليب الذي يرافق الإنسان منذ الطفولة الى العمر المتقدم"، مثنيا على "برنامج التنمية المحلية في شمال لبنان الذي يساعد على مواجهة التحديات التي يواجهها المجتمع اللبناني في ظل الظروف الراهنة".وهنأ دبوسي "الفئات التي إستفادت من البرنامج، سواء أكانوا من الشبيبة ذات الأعمار الفتية أو النساء من الاعمار المتفاوتة والتي عكفت على تحقيق المنتجات المتميزة بالجودة"، شاكرا الجميع على "إختيارهم غرفة طرابلس الكبرى التي تقف دائما الى جانب أصحاب المشاريع المنتجة والمتقدمة والتي تتميز بالإبتكار".ورأى ان "الخير يكمن في روح الشباب والنساء الذين شاركوا في مختلف الدورات التدريبية المتعلقة بالبرنامج لكي يسجلوا قصص النجاح النموذجية لتقديم أحسن ما عندنا من طاقات وقدرات مميزة في التنمية الإنسانية والإقتصادية والإجتماعية وأنتم أحسن ما عندنا".