بعد انخفاضه عصرًا.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟

انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف، وبلغ مساء اليوم 20925 - 20975 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.



وكان قد سجل عصراُ تسعيرة تراوحت ما بين 20975 - 21025 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.