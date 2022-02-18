إقتصاد

بفعل المخاوف من تصاعد التوتر بين أوكرانيا وروسيا...انخفاض للاسهم الأميركية!

Lebanon 24
18-02-2022 | 03:00
A-
A+
Doc-P-919796-637807669630597627.jpg
Doc-P-919796-637807669630597627.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تراجعت الأسهم الأميركية اليوم الخميس حيث سجل المؤشر S&P500 أكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية منذ أسبوعين، مع تحول المستثمرين إلى شراء أسهم القطاعات المقاومة للتضخم والملاذات الآمنة مثل السندات والذهب مع تصاعد التوتر بين واشنطن وروسيا بشأن أوكرانيا.

وبعد تبادل لإطلاق النار بين القوات الأوكرانية ومتمردين موالين لموسكو في شرق البلاد، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن كل المؤشرات تدل على أن روسيا تخطط لغزو جارتها في الأيام القليلة القادمة وأنها تعد لاختلاق ذريعة لتبرير ذلك.

واتهمت روسيا بايدن بإذكاء التوتر وأصدرت رسالة شديدة اللهجة تقول إن واشنطن تتجاهل مطالبها الأمنية وهددت باتخاذ "إجراءات عسكرية تقنية" لم تحددها.

وفي بورصة وول ستريت، كان قطاعا التكنولوجيا وخدمات الاتصالات الأكثر تضررا.

كما هبطت أسهم المؤسسات المالية مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 622.24 نقطة أو 1.78% ليغلق عند 34312.03 نقطة. وهبط المؤشر S&P500 بواقع

94.75 نقطة أو 2.12 بالمئة ليغلق عند 4380.26 نقطة، في حين تراجع المؤشر ناسداك المجمع 407.38 نقطة أو 2.88 بالمئة إلى 13716.72 نقطة.

وكان انخفاض مؤشر داو جونز هو الأكبر على أساس يومي بالنسبة المئوية منذ 30 نوفمبر تشرين الثاني بينما كان انخفاض ناسداك هو الأكبر بالنسبة المئوية منذ الثالث من شباط.
المصدر: cnbc
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:08 | 2022-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:22 | 2022-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:31 | 2022-02-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:12 | 2022-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:17 | 2022-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
05:00 | 2022-02-18
01:39 | 2022-02-18
00:00 | 2022-02-18
23:30 | 2022-02-17
23:25 | 2022-02-17
14:00 | 2022-02-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website