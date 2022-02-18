إقتصاد

تراجع شحنات الهواتف الذكية في الصين...اليكم التفاصيل!

Lebanon 24
18-02-2022 | 05:00
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اعلنت أكاديمية المعلومات والاتصالات الصينية أن شحنات الهواتف الذكية داخل الصين تراجعت 18.2% على أساس سنوي إلى 32.4 مليون هاتف في يناير.

وانخفضت الشحنات من حوالي 39.6 مليون في ;كانون الثاني 2021، وتقل قليلاً عن 32.7 مليون في كانون الاول 2021 بحسب ما تشير إليه الأكاديمية، وهي مركز أبحاث تدعمه الدولة.

هذا وتواجه شركات تصنيع الهواتف في الوقت الحالي مشكلات في الإنتاج بسبب النقص العالمي في الرقائق.
المصدر: CNBC
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