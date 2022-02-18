16
o
بيروت
17
o
طرابلس
12
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
11
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
15
o
بشري
16
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
الإمارات تتيح تداول أسهم الجمعيات التعاونية في البورصة
Lebanon 24
18-02-2022
|
12:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ستسمح الإمارات بتداول أسهم الجمعيات التعاونية بالأسواق المالية في الدولة، عبر بورصتي أبوظبي ودبي، "مما يُسهم بتعزيز البيئة التنظيمية لقطاع التعاونيات، ورفع تنافسيته"، بحسب قرارٍ صادر عن مجلس الوزراء اليوم الخميس.
تستهدف هذه الخطوة، الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، خلق فرص جديدة للمستثمرين بأسواق المال في الدولة، بموازاة تعزيز العائد الاقتصادي للنشاط التعاوني، كما يُمكّن التعاونيات من الاستفادة من الخدمات المتقدمة التي تقدمها الأسواق المالية في الدولة من ناحية الشفافية، والمرونة، وسرعة الإجراءات، كما جاء في البيان على موقع "وام".
منصات خاصة
إلى ذلك، يدعم القرار تحفيز نمو التعاونيات، مع إعطائها مساحة أكبر للعمل والتوسع، وتنويع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية التي تعمل بها، فضلاً عن توفير الحماية الكاملة لحقوق المساهمين، وضمان أفضل الممارسات التجارية، والحفاظ على مفهوم العمل التعاوني كنموذج موازٍ لمفهوم الأنشطة التجارية التقليدية.
وفق القرار الجديد؛ يتمّ السماح للأسواق المالية بإنشاء منصات خاصة لقيد وتداول ونقل ملكية أسهم الجمعيات التعاونية، إذ تكون مستقلة عن منصات الاكتتاب والتداول العام في السوق، مما يُتيح الفرصة لمساهمي التعاونيات لتداول الأسهم تحت إشراف جهات تنظيمية ورقابية، وكذلك تحديد السعر الحقيقي للسهم بشفافية، وبناءً على عوامل العرض والطلب.
وتمّ منح الأسواق المالية صلاحية وضع واستحداث الشروط والأحكام والضوابط، التي تُحدّد فيها كل الإجراءات، والمعايير، والمتطلبات، والنماذج، والآليات بشأن القيد والتداول والتظلم وغيرها، وذلك بما يساهم في حماية حقوق المساهمين، وضمان أسس الاستثمار العادل لهم.
كما تضمّن القرار قيام الأسواق المالية لدى قيد وتداول أسهم التعاونيات بدور أمين السجل، إذ تتولى مهمة مسك السجل الذي يُبيّن عضوية مساهمي التعاونيات، وعدد الأسهم والأرباح وغيرها.
(الجزيرة)
تابع
الأكثر قراءة
الأمطار عائدة.. وهذه حقيقة العواصف الثلجية التي ستضرب لبنان الأسبوع المقبل
Lebanon 24
الأمطار عائدة.. وهذه حقيقة العواصف الثلجية التي ستضرب لبنان الأسبوع المقبل
00:31 | 2022-02-18
18/02/2022 12:31:33
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة برّي لجنبلاط في الانتخابات.. ما سيحصُل غير متوقّع!
Lebanon 24
مفاجأة برّي لجنبلاط في الانتخابات.. ما سيحصُل غير متوقّع!
04:00 | 2022-02-18
18/02/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طبيب "المشاهير" مرشح للانتخابات!
Lebanon 24
طبيب "المشاهير" مرشح للانتخابات!
00:49 | 2022-02-18
18/02/2022 12:49:46
Lebanon 24
Lebanon 24
حركةٌ لافتة في سوق الدولار.. هذا ما حصل خلال الساعات الماضية
Lebanon 24
حركةٌ لافتة في سوق الدولار.. هذا ما حصل خلال الساعات الماضية
12:02 | 2022-02-18
18/02/2022 12:02:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أسعار الشقق انخفضت بمعدل 70 إلى 85%.. العقار مقابل الدواء والإستشفاء والطعام!
Lebanon 24
أسعار الشقق انخفضت بمعدل 70 إلى 85%.. العقار مقابل الدواء والإستشفاء والطعام!
23:25 | 2022-02-17
17/02/2022 11:25:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
14:00 | 2022-02-18
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
14:00 | 2022-02-18
في الأرجنتين... ارتفاع ملحوظ للفائدة
10:37 | 2022-02-18
انخفاض اضافي في دولار "صيرفة".. كم بلغ اليوم؟
10:00 | 2022-02-18
بحال توقفت إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا... كيف ستتوزع الخسائر؟
09:45 | 2022-02-18
الدولار مستمر بالانخفاض... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟
09:25 | 2022-02-18
كهرباء 24 على 24... هذا ما تتضمنه مسودة إصلاح قطاع الكهرباء
فيديو
سقطت أرضاً بثوب زفافها.. عروس وعريس يتشاجران وسط الشارع خلال زفتهما (فيديو)
Lebanon 24
سقطت أرضاً بثوب زفافها.. عروس وعريس يتشاجران وسط الشارع خلال زفتهما (فيديو)
03:47 | 2022-02-18
18/02/2022 21:26:46
Lebanon 24
Lebanon 24
"Realme" تكشف عن هاتفها الأفضل لهذا العام (فيديو)
Lebanon 24
"Realme" تكشف عن هاتفها الأفضل لهذا العام (فيديو)
14:00 | 2022-02-17
18/02/2022 21:26:46
Lebanon 24
Lebanon 24
شبابية وأنيقة واقتصادية... تعرفوا إلى سيارة "سكودا" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
شبابية وأنيقة واقتصادية... تعرفوا إلى سيارة "سكودا" الجديدة (فيديو)
11:00 | 2022-02-17
18/02/2022 21:26:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact