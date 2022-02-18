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إقتصاد
في الأرجنتين... ارتفاع ملحوظ للفائدة
Lebanon 24
18-02-2022
|
14:00
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رفع البنك المركزي الأرجنتيني سعر الفائدة القياسي بمقدار 250 نقطة أساس إلى 42.5% يوم الخميس، مما زاد من تشديد السياسة النقدية لتتماشى مع الأهداف المحددة في محادثات الحكومة مع صندوق النقد الدولي.
الزيادة تُمثل ثاني ارتفاع في سعر الفائدة هذا العام، وفقاً لبيان البنك المركزي. ودعا خبراء صندوق النقد الدولي إلى تجاوز أسعار الفائدة في الأرجنتين التضخم السنوي البالغ 51%، كجزء من برنامج معلّق لإعادة جدولة ديون الحكومة المستحقة البالغة 40 مليار دولار مع الصندوق.
في حين أن تكاليف الاقتراض ما تزال أقل من التضخم، سترفع زيادة يوم الخميس المعدل السنوي الفعلي إلى 51.9% من 48.3%، بحسب ما قاله مسؤول طلب عدم الكشف عن هويته لعدم نشرالرقم في البيان الرسمي.
يعتبر صانعو السياسة في البنك المركزي أن المعدل السنوي الفعلي الذي يمثّل الفائدة المركّبة هو المعدل الذي يحتاج لتجاوز التضخم من أجل الامتثال لأهداف صندوق النقد الدولي.
اكتسبت المحادثات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي زخماً مع لقاء المجلس التنفيذي للصندوق يوم الأربعاء ومسؤولي الموظفين لمناقشة حالة المحادثات مع الأرجنتين، بعد ما توصل الطرفان إلى اتفاق مبدئي حول القضايا الرئيسية في أواخر يناير.
تهدف الحكومة للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الموظفين قبل شهر مارس.
سيقوم البنك المركزي كذلك بإعداد ورقة مالية جديدة مدتها 180 يوماً، تُعرف باسم "نوتاليك" وسيكون لها سعر فائدة اسمي قدره 47%، وفقاً للبيان.
(بلومبيرغ الشرق)
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