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إقتصاد
الدولار مستمر بالانخفاض... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟
Lebanon 24
18-02-2022
|
09:45
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واصل سعر صرف الدولار انخفاضه في السوق الموازية، فقد بلغ عصر اليوم، 20675 - 20725 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
وتجدر الاشارة إلى أنّ دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 20850 - 20900 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
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