الدولار مستمر بالانخفاض... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟

واصل سعر صرف الدولار انخفاضه في السوق الموازية، فقد بلغ عصر اليوم، 20675 - 20725 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

وتجدر الاشارة إلى أنّ دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 20850 - 20900 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.