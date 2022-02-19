إقتصاد

أوكرانيا تعتمد قانوناً لتنظيم تداول العملات المشفرة

Lebanon 24
19-02-2022 | 23:00
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اعتمد البرلمان الأوكراني قانوناً بشأن الأصول الافتراضية والعملات المشفرة، والذي من شأنه إضفاء الشرعية على تداولات هذه العملات، إذ قال نائب رئيس الوزراء الأوكراني ميخايلو فيدوروفون، في تغريدة على تويتر، إن هذه الخطوة ستحمي أصول الأوكرانيين من سوء الاستخدام أو الاحتيال المحتمل.

وأقر البرلمان الأوكراني سابقًا قانونًا يشرع العملة المشفرة في سبتمبر الماضي، لكن الرئيس فولوديمير زيلينسكي عارض القانون في الشهر الذي تلاه، وقال زيلينسكي إن أوكرانيا لا تستطيع إنشاء نظام تنظيمي جديد بالكامل لإدارة العملات المشفرة.

ويضع الإصدار الجديد من قانون الأصول الافتراضية، الذي أقره البرلمان، تنظيم التشفير تحت إشراف اللجنة الوطنية للأوراق المالية وسوق الأوراق المالية، وفقًا لاقتراح زيلينسكي.
المصدر: cnbc
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