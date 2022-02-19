إقتصاد

الفيدرالي الأميركي يمنع مسؤوليه من شراء الأسهم والسندات والعملات الرقمية

Lebanon 24
19-02-2022 | 23:36
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سيحظر على كبار مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي التداول في أسهم فردية وسندات وأموال رقمية واستثمارات أخرى بموجب قواعد جديدة أُقرت، الجمعة، وذلك عقب مداولات في البورصة أثارت جدلا وأدت إلى استقالة شخصيات بارزة العام الماضي.

بموجب القواعد الجديدة التي أقرتها بالإجماع "اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة" المكلفة وضع السياسات، لن يُسمح لمسؤولي البنك المركزي الأميركي ومن بينهم رئيسه ونائب الرئيس، من الاحتفاظ بعملات أجنبية أو الانخراط في العمليات المعروفة بـ"البيع المكشوف" و"التداول بالهامش".

قالت اللجنة في بيان إن القواعد "تهدف إلى تعزيز ثقة الناس في حياد عمل اللجنة ونزاهتها عن طريق الحماية حتى من ظهور أي تضارب في المصالح".

تحدد القواعد الجديدة أيضا كبار المسؤولين الذين سيحظر عليهم التداول "خلال فترات تزايد الضغوط على الأسواق المالية".
المصدر: العربية
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