إقتصاد

"تسلا" تتراجع 7 مراكز في تصنيف "تقارير المستهلكين" السنوية

Lebanon 24
20-02-2022 | 01:00
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تراجعت شركة تسلا الأميركية لصناعة السيارات الكهربائية 7 مراكز في تصنيف "تقارير المستهلكين" السنوية، وفقا لموقع "سي أن أن بيزنس".

وسجلت تقارير المستهلكين "وجهة نظر أكثر سلبية" عن تسلا في تصنيفات المركبات لهذا العام.

وخسر طراز "موديل 3" عرش التصنيف كأفضل سيارة كهربائية، واحتل المرتبة الثالثة الآن، بعد طراز "فورد موستنغ ماك إي" الذي حل بالمرتبة الأولى، وطراز "كيا نيرو" الذي حل بالمرتبة الثانية.

وتراجعت تسلا 7 مراكز في التصنيف، لتحتل المركز الـ 23 في الترتيب العام لأفضل شركات السيارات.

ويرجع هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى عجلة القيادة "التي يصعب استخدامها"، بسبب تصميمها غير الدائري، وأشارت التقارير إلى أن ذلك "سبب كاف" لتراجع التصنيف.

ورغم ذلك فإن سيارة موديل 3 "لا تزال خيارا رائعا"، وتوصي تقارير المستهلكين بها، لأنها "مزودة بأحدث التقنيات، وبطاريتها تمكنها من قطع مسافة طويلة، وشبكة شحنها مؤمنة، وتجربة قيادتها مشابهة لسيارات رياضية عالية الأداء".

ولكن سيارة موستنغ ماك إي هي أيضا "رياضية وعملية أكثر، وأسهل للاستخدام، وهي أكثر هدوءا، وقيادتها أفضل".

ويذكر أن تقارير المستهلكين كانت من "أشد المعجبين" بسيارة تسلا "موديل أس"، لكنها تراجعت بعد تقييمات سلبية تتعلق بالعملانية والتكاليف، مما أضر بتصنيفات السيارة.
المصدر: الحرة
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