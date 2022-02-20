إقتصاد

ألمانيا تقر "خطة طوارئ" لمواجهة "قطع محتمل" للغاز الروسي

Lebanon 24
20-02-2022 | 04:00
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عبّر وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، عن مخاوف بلاده من أن ترد روسيا على العقوبات الغربية في حال نشوب حرب في أوكرانيا، بقطع إمدادات الغاز، وهي خطوة قد تعطل أكبر اقتصاد في أوروبا، معلناً وضع خطة طوارئ لمواجهة ذلك.

وقال ليندنر في مقابلة مع صحيفة "فايننشيال تايمز"، إن "روسيا كانت دائماً مورداً موثوقاً للغاز الطبيعي لألمانيا، حتى في ذروة الحرب الباردة. لكن هذا قد يتغير إذا غزت روسيا أوكرانيا، وأقر الغرب حزمة عقوبات قاسية على موسكو".

وأضاف ليندنر: "إذا نظرنا إلى الحرب الباردة، ورغم كل الأحداث التي شهدتها والتوترات السياسية، إلا أن ذلك لم يؤد أبداً إلى الإضرار بالتعاون في قطاع الطاقة"، مشيراً إلى أن "الأمور قد تكون مختلفة الآن".
المصدر: الشرق
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