الدولار يفتتح على ارتفاع... هذه تسعيرته الجديدة صباح اليوم الاحد

افتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الاحد، على تسعيرة تتراوح ما بين 20650 - 20700 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

وتجدر الاشارة إلى أنّ دولار السوق الموازية أقفل يوم أمس، على تسعيرة تراوحت ما بين 20600 - 20650 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.