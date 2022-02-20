إقتصاد

بدء فعاليات المؤتمر الدولي لتقنية البترول 2022 في الرياض

Lebanon 24
20-02-2022 | 08:10
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تستضيف السعودية بدءاً من مساء الأحد، المؤتمر الدولي لتقنية البترول للعام 2022، الذي يشارك فيه خبراء ومهتمون من 70 دولة، وأكثر من 300 شركة عالمية، ويشمل 107 جلسات تقنية، تقدم فيها أكثر من 800 ورقة علمية، وذلك برعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع.

وسيفتتح الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة السعودي، المؤتمر الذي سيقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، ويركز هذا العام على موضوع تعزيز التعافي العالمي من خلال الطاقة المستدامة.

ويناقش كبار قادة قطاع الطاقة في المنطقة والعالم، خلال الحدث، الرؤى المشتركة والمتبادلة حول أحدث التطورات والاتجاهات في مجالات الطاقة، والتقنيات الحالية والناشئة التي ستشكل مستقبل قطاع الطاقة.
المصدر: العربية
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