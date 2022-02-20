كوريا الجنوبية تدرس تقاسم مخزوناتها من الغاز الطبيعي مع أوروبا

قال مسؤولون الأحد، إن كوريا الجنوبية تفكر بجدية في تقاسم مخزوناتها من الغاز الطبيعي المسال مع أوروبا وسط اضطرابات الإمدادات التي تلوح في الأفق بسبب الأزمة الأوكرانية.وصرح مسؤول بوزارة الخارجية الكورية، طالبا عدم الكشف عن اسمه: "تفكر الحكومة الكورية بجدية في دعم أوروبا، إذا تفاقم الوضع في أوكرانيا وخلق صعوبات في إمدادات الغاز الطبيعي".وأعرب المراقبون عن مخاوفهم من تعطل محتمل في إمدادات الغاز الطبيعي المسال في المنطقة، حيث من المرجح أن تفرض أوروبا وروسيا عقوبات اقتصادية على بعضهما البعض إذا بدأت موسكو حربًا شاملة في أوكرانيا. وتعتمد أوروبا على روسيا في ثلث احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال، نقلاً عن وكالة "يونهاب" الكورية.وفي وقت سابق، طلبت الولايات المتحدة من حلفائها، بما في ذلك كوريا الجنوبية واليابان، تقاسم مخزوناتهم من الغاز الطبيعي المسال مع أوروبا. وبحسب ما ورد، رفضت كوريا الجنوبية الطلب، مشيرًا إلى الطلب المحلي خلال فصل الشتاء.كما أعربت أوروبا عن أملها في صياغة ترتيبات مقايضة للغاز الطبيعي المسال مع شركائها، بما في ذلك كوريا الجنوبية، للتغلب على انقطاع الإمدادات الذي يلوح في الأفق.