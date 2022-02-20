الدولار ينخفض عصراً بشكل طفيف.. اليكم التسعيرة المتداولة في السوق الموازية



بينما افتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح الاحد، على تسعيرة تتراوح ما بين 20650 - 20700 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم الاحد، تسعيرة تتراوح ما بين 20575 - 20625 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.